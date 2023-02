Que se passe-t-il avec Reus et Hummels ? Kehl laisse entendre qu'une décision sera prise en mars

L'équipe de football du Borussia Dortmund a annoncé qu'elle allait prendre une décision sur son avenir contractuel avec son capitaine Marco Reus et sa star de la défense Mats Hummels, probablement le mois prochain. Leurs contrats de travail se terminent après cette saison de Bundesliga, les deux footballeurs professionnels auront alors 34 ans. "Je suis en contact avec les joueurs et leurs conseillers", a déclaré le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, samedi soir dans l'émission "Aktueller Sportstudio" de la ZDF. Ils n'en sont pas encore là, mais il y a une tendance.

Kehl n'a pas voulu révéler la nature exacte de cette tendance. Mais il a souligné : "Je pense que nous prendrons des décisions pertinentes dans les prochaines semaines. Cela ne signifie pas que nous prendrons des décisions en avril ou en mai, mais que nous les prendrons plus tôt", a déclaré l'homme de 43 ans.

En ce qui concerne le joueur Jude Bellingham, Kehl a déclaré qu'il essaierait même de prolonger le contrat du super talent anglais de 19 ans, courtisé par de nombreux clubs, qui expire fin juin 2025. "Pourquoi pas ?", a répondu Kehl à une question à ce sujet. "Nous allons nous asseoir tranquillement avec la famille et ensuite nous verrons ce que le joueur, ce que la famille veut et nous nous préparerons à tous les scénarios possibles".

Kehl n'a pas non plus voulu s'exprimer concrètement sur les rumeurs concernant d'éventuels engagements des joueurs professionnels de Bundesliga Daichi Kamada de l'Eintracht Francfort et Ramy Bensebaini du Borussia Mönchengladbach cet été. S'il y avait quelque chose à dire, le club le ferait, a souligné le directeur sportif du BVB./jmx/DP/he