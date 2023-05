Raphael Guerreiro quitte le Borussia Dortmund

DORTMUND (dpa-AFX) - La décision concernant l'avenir du footballeur professionnel de Dortmund Raphael Guerreiro est tombée. L'international portugais de 29 ans va quitter le deuxième de Bundesliga. "Après 7 années fantastiques, il est temps pour moi de dire goodbye avec beaucoup de tristesse", a écrit Guerreiro dimanche soir sur son compte Instagram. Il n'a pas précisé sa destination. Il a déclaré qu'à Dortmund, il avait eu la chance de jouer avec des joueurs fantastiques. "Ces adieux sont évidemment les plus difficiles de ma carrière, compte tenu du frisson que j'ai ressenti en jouant dans ce magnifique stade", a déclaré Guerreiro.

Auparavant, le journal Bild avait rapporté que le champion d'Europe 2016 aurait fait ses adieux au directeur sportif Sebastian Kehl, au directeur général Hans-Joachim Watzke et à l'entraîneur Edin Terzic lors d'une réunion d'équipe de fin de saison dimanche dernier.

Le soir, le BVB a publié sur Twitter une photo sur laquelle le capitaine Marco Reus remet à Guerreiro en pleurs un maillot encadré portant son numéro 13 et les signatures de ses coéquipiers. Le club a écrit à ce sujet qu'il s'agissait d'un "adieu émotionnel" non seulement pour le Portugais, mais aussi pour Anthony Modeste, Mahmoud Dahoud, Felix Passlack et Luca Unbehaun.

Un changement n'est pas une surprise. Dernièrement, des photos montrant Guerreiro en train d'emballer des cartons ont été publiées sur Internet. De plus, le contrat du technicien expire cet été après sept ans sous le maillot du BVB. Il aurait refusé une offre de prolongation de deux ans de la part du Revierclub. Selon les spéculations des médias, l'Atlético Madrid serait intéressé par l'engagement de l'arrière gauche, qui a récemment évolué au milieu de terrain de Dortmund./bue/DP/zb