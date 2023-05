Rencontre d'équipe au lieu de la fête du titre : le BVB regrette d'avoir perdu une chance de devenir champion

DORTMUND (dpa-AFX) - Au lieu de 300 000 fans autour de la Borsigplatz, une centaine d'irréductibles attendaient l'équipe de Dortmund sur le terrain d'entraînement. Au lendemain de l'issue dramatique du championnat, le traitement du traumatisme du titre a débuté par une réunion de fin de saison du club du Revier. Le capitaine Marco Reus est arrivé à 10h43.

Ce n'est qu'à la fin de la réunion d'une cinquantaine de minutes en présence des directeurs Hans-Joachim Watzke et Carsten Cramer ainsi que du directeur sportif Sebastian Kehl que des joueurs comme Mats Hummels et Jude Bellingham ainsi que l'entraîneur Edin Terzic ont patiemment signé des autographes. Mais aucun professionnel n'a voulu s'exprimer.

En revanche, Watzke a pris la parole. "C'est très douloureux. Je fais ce travail depuis longtemps, mais hier, c'était encore pire que la finale perdue de la Ligue des champions 2013", a déclaré le président du directoire au "Kicker", en référence à la finale de l'époque contre le Bayern Munich (1-2).

Le choc était encore profondément ancré dans les os des joueurs de Dortmund, même après une nuit avec peu de coups. "Ce match va nous faire mal très longtemps", avait déclaré l'entraîneur Terzic après le match nul 2-2 contre le FSV Mayence 05. En cas de victoire, le BVB aurait été assuré du titre, c'est donc à nouveau le grand rival du sud qui a jubilé.

Les larmes : Personne à Dortmund n'oubliera de sitôt les images du 27 mai 2023. Lorsqu'il a été établi que le Borussia avait à nouveau échoué, les joueurs et les fans ont fondu en larmes. Reus, natif de Dortmund, est resté assis par terre pendant plusieurs minutes. L'entraîneur Edin Terzic a pleuré devant la tribune sud, où il avait lui-même encouragé le BVB par le passé. Les supporters de Dortmund l'ont fêté en scandant des chants. Le quadragénaire porte le Borussia dans son cœur, il a l'étoffe d'un entraîneur culte à la Jürgen Klopp. Malgré la tristesse de cette méga-occasion manquée, Terzic a déjà annoncé la prochaine attaque pour le titre.

Motivation : "Le chemin vers le succès est souvent semé d'embûches, souvent difficile, souvent très long : nous en sommes tous conscients", a déclaré Terzic. "Aujourd'hui fait désormais partie de notre parcours. Peu importe la douleur d'aujourd'hui, elle sera la motivation de demain". Terzic a ajouté : "Nous allons nous relever, nous allons tirer les bonnes conclusions, nous allons aussi digérer cette journée d'aujourd'hui et alors ce chemin que nous avons emprunté sera un jour récompensé".

Watzke s'est exprimé dans le même sens : "Les fans nous ont soutenus de manière si formidable, ils nous ont apporté un tel soutien, même après le match, au milieu de cette douleur", a déclaré l'homme de 63 ans. "Cela doit être un engagement à aller de l'avant maintenant. Le BVB est un club qui se remet rapidement de ce genre de choses. Dans la Ruhr, nous sommes condamnés à nous relever encore et encore".

Assimilation : Mais pour cela, le choc doit d'abord être assimilé. "Ce sont des moments que chacun ramène à la maison, que chacun vit avec sa famille, que chacun vit avec sa femme. Cela prendra un peu de temps", a déclaré le directeur sportif Kehl.

En outre, il y a aussi quelques points de départ à améliorer sur le plan sportif. Par trois fois, le club a réussi à se hisser en tête du classement, mais par trois fois, il l'a perdu dès la journée suivante. De plus, la défense du BVB a montré de grandes lacunes, et pas seulement contre Mayence. Parmi les quatre clubs qualifiés pour la Ligue des champions, le BVB a encaissé le plus grand nombre de buts (44). La vulnérabilité sur les centres et les contres était alarmante. Dans le jeu vers l'avant, la créativité et la capacité à s'imposer ont longtemps fait défaut. Si le joueur clé et stratège du milieu de terrain Bellingham devait quitter le club, les dirigeants auraient en outre la lourde tâche de combler l'énorme vide que laisserait l'Anglais./the/DP/he