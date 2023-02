Reus et le bon métier : le capitaine brille au BVB, candidat au titre

L'équipe de France de football a été éliminée en demi-finale de la Coupe du monde par l'Allemagne. "Nous n'avons pas besoin de parler du fait que je n'étais évidemment pas heureux de ne pas jouer mercredi. C'est normal, je pense que sinon vous avez choisi le mauvais métier", a déclaré le capitaine du Borussia Dortmund après la victoire 4-1 contre le Hertha BSC. Quatre jours plus tôt, il avait encore dû regarder pendant 90 minutes lors de la victoire 1-0 contre Chelsea en Ligue des champions. Dimanche, il a été aligné d'entrée et a brillé avec un but de rêve sur coup franc et une passe décisive.

Reus a largement contribué à ce que le BVB rejoigne le leader, le FC Bayern Munich, et l'Union Berlin en nombre de points. La course au titre en Bundesliga n'a jamais été aussi passionnante depuis des lustres. "Je pense qu'avant la pause hivernale, personne ne s'attendait à ce que ce soit aussi serré devant", a déclaré Reus au service de streaming DAZN. Dortmund a commencé l'année 2023 en sixième position avec neuf points de retard sur le Bayern. Le BVB a remporté huit matches consécutifs en championnat. Reus ne s'est toutefois pas laissé aller à une déclaration de guerre.

"Nous avons tous envie de gagner des titres et nous jouons donc au football. En conséquence, notre objectif est bien sûr de continuer à avoir du succès", a-t-il déclaré. "Nous essayons simplement de continuer à danser sur cette vague et nous verrons bien ce qu'il en résultera à la fin". Le BVB gère désormais des phases et des matches plus difficiles. La question de la mentalité, souvent posée auparavant, ne l'est plus actuellement. "Nous ne jouons pas les étoiles du ciel. Nous sommes simplement efficaces, c'est ce qui nous caractérise en ce moment", a déclaré Reus.

Le joueur de 33 ans, régulièrement gêné par des blessures, n'est plus depuis longtemps un titulaire indiscutable au sein du Revierclub. Mais il continue de jouir d'un statut élevé au sein de l'équipe. "Aujourd'hui, je suis surtout heureux pour Marco Reus, car il a marqué un très beau but", a déclaré au nom de ses coéquipiers Julian Brandt, lui-même en grande forme depuis des semaines. Reus est également très apprécié dans les tribunes. Les supporters de la tribune sud l'ont acclamé en chœur au coup de sifflet final.

L'entraîneur Edin Terzic était lui aussi très satisfait de son équipe et du résultat. Mais lui non plus ne voulait pas regarder en direction de Munich ou de Köpenick au 1. FC Union Berlin. "Nous n'avons pas pour habitude de devenir arrogants ou de réclamer quoi que ce soit. Nous restons humbles", a déclaré le quadragénaire. "Nous avons réussi à nous placer dans une très bonne position. Néanmoins, nous sommes encore loin d'avoir atteint nos objectifs. 43 points ne suffiront pas pour atteindre nos objectifs"