L'équipe de football du Borussia Dortmund a remporté sa première victoire de la nouvelle saison grâce à Marco Reus, qui a démissionné de son poste de capitaine il y a quelques jours. Le vétéran de 34 ans a initié avec deux buts (12e et 24e minutes) la victoire 7-0 (3-0) du club de Bundesliga mercredi chez le club de Oberliga Westfalia Rhynern. Le troisième but du BVB, inscrit par le jeune attaquant de 18 ans Julian Rijkhoff (43e), a été préparé par Reus. Les autres buts du BVB devant 2500 spectateurs à Hamm ont été marqués par Paul-Philipp Besong (52e/67e), Hendry Blank (83e) et Prince Aning. (87.).

Même sans plusieurs joueurs de l'équipe nationale, qui bénéficient encore d'un congé spécial après les matchs internationaux de juin et ne rejoindront l'équipe que plus tard, le vice-champion a dominé le match. De plus, l'entraîneur du BVB Edin Terzic a renoncé au milieu de terrain Felix Nmecha, recruté par le VfL Wolfsburg, qui n'avait repris l'entraînement complet de l'équipe que la veille en raison d'une blessure. Même les professionnels Thorgan Hazard et Thomas Meunier, considérés comme des candidats à la vente, étaient dans le onze de départ.

A la place de Reus, c'est Niklas Süle qui a porté le brassard de meneur de jeu en première mi-temps. Le défenseur de 27 ans est considéré comme un candidat dans la recherche d'un nouveau capitaine, aux côtés d'Emre Can et de Gregor Kobel. En deuxième mi-temps, que le BVB a disputée sans Süle, remplacé à la pause, c'est Mats Hummels qui a pris le relais. Le défenseur latéral Mateu Morey a fait son retour après une longue absence due à une blessure /bue/DP/he.