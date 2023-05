SPORT/Kehl estime que le BVB a de bonnes chances de remporter le titre : le Bayern réfléchit davantage

BERLIN (dpa-AFX) - Le directeur sportif Sebastian Kehl estime que les chances du Borussia Dortmund de remporter le titre de champion de Bundesliga sont bonnes, malgré sa deuxième place au classement derrière le Bayern. "Je pense que le Bayern réfléchit davantage. Les Bavarois sont maintenant dans une situation relativement inhabituelle pour eux", a déclaré Kehl dans le talk-show "Sky90" dimanche. Les Munichois peuvent désormais "perdre plus qu'ils ne peuvent gagner", a ajouté Kehl : "C'est pourquoi je vois actuellement notre situation de chasseur plutôt positive. Je pense que nous allons gagner les deux matches, et nous verrons ensuite ce que fait le FC Bayern".

A deux journées de la fin de la saison, Dortmund a un point de retard sur le leader munichois, qui dispose en outre d'une nette différence de buts. Toutefois, le champion en titre affrontera le RB Leipzig lors d'un match difficile à domicile lors de la prochaine journée. "Nous sommes dans une très bonne situation. Mais à la fin, nous devons espérer que le Bayern laisse quelque chose derrière lui", a déclaré Kehl.

Le fait que le BVB ait récemment fait preuve de nerfs solides dans la course au titre rend le directeur sportif fier. Il s'agit d'un "processus" auquel nous avons travaillé intensivement depuis novembre. L'équipe est désormais nettement plus résistante et sait "très bien gérer la pression", a déclaré l'ex-professionnel : "Maintenant, nous pouvons maintenir la pression sur le Bayern Munich comme nous ne l'avons plus fait depuis de nombreuses années".

En ce qui concerne les négociations contractuelles avec l'ancien champion du monde Mats Hummels (34 ans), une décision semble se dessiner pour les deux prochaines semaines. "Nous aimerions prolonger avec Mats, il le sait aussi. Et Mats sait aussi que nous avons besoin d'une décision rapide à ce sujet - et de préférence avant la fin de la saison", a déclaré Kehl. Nous avons de "très bonnes discussions", mais Hummels doit décider pour lui-même "comment il va planifier les prochaines années, il y a quelques sujets qui y sont liés"./jso/DP/mis