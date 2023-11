DORTMUND (dpa-AFX) - L'entraîneur de football Eddie Howe aborde avec une grande confiance le deuxième duel de Ligue des champions de ce mardi (18h45/Amazon Prime) avec le Borussia Dortmund, malgré la défaite 0-1 de Newcastle United contre le Borussia Dort mund au match aller. "Nous nous améliorons de plus en plus, nous sommes en bonne forme et nous nous sentons très bien avec les deux derniers résultats", a déclaré le joueur de 45 ans en faisant référence aux deux victoires contre Manchester United (3-0) et Arsenal FC (1-0) en l'espace de quelques jours.

Indépendamment des nombreuses absences de titulaires comme l'ancien joueur de Dortmund Alexander Isak, Howe espère une revanche réussie : "Mais nous devons jouer mieux que ce que nous avons fait il y a deux semaines". Howe n'a pas considéré comme un avantage la nette défaite 4-0 du Borussia trois jours plus tôt lors du sommet de la Bundesliga contre le FC Bayern : "Ce genre de choses peut arriver. Le Bayern a marqué les buts au bon moment. C'était deux très bonnes équipes".

Tout comme l'entraîneur, le Suisse Fabian Schär, malgré tout le respect que lui inspire l'atmosphère passionnée du stade de Dortmund, se réjouit à l'avance de la rencontre. L'esprit d'équipe doit aider à maîtriser la tâche : "Ces deux dernières années, nous avons fait un voyage incroyable. Je n'ai jamais vu une telle cohésion dans une autre équipe".

La tendance continue à la hausse chez l'adversaire ne surprend pas Edin Terzic. "C'est une grande équipe qui joue au plus haut niveau depuis près d'un an et demi", a déclaré l'entraîneur de Dortmund en faisant l'éloge du sixième de la Premier League avant le duel à guichets fermés au Signal Iduna Park. "Nous n'avons pas besoin d'avertissement. Nous connaissons leur qualité".

Depuis qu'il a été co-entraîneur de West Ham United (de 2015 à 2017), Terzic est considéré comme un connaisseur du football anglais. Selon lui, la défaite au match aller devrait donner une motivation supplémentaire à l'adversaire : "Nous savons qu'ils n'étaient pas contents du 0-1 et qu'ils sont maintenant un peu sous pression. Le match à Newcastle était déjà très ouvert. Nous sommes prêts pour un match aussi ouvert mardi".

En tant que troisième du classement, le BVB est à égalité de points (4 chacun) avec le deuxième de Newcastle. Une défaite pourrait à nouveau détériorer nettement la situation de départ passable dans le difficile groupe F avec les autres adversaires que sont le Milan AC (2 points) et le Paris Saint-Germain (6). "Nous avons une grande chance de gagner la comparaison directe contre Newcastle. Nous devons tout particulièrement profiter de nos matches à domicile. C'est pourquoi c'est un match très important pour nous", a déclaré Terzic./bue/DP/zb