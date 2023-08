DORTMUND (dpa-AFX) - Le joueur de football international Nico Schlotterbeck ne s'est pas blessé plus gravement lors du voyage aux États-Unis du Borussia Dortmund. Le vice-champion allemand a donné le feu vert après un examen mardi soir. "En raison d'une légère blessure", Schlotterbeck ne pourra toutefois pas s'entraîner cette semaine non plus, a indiqué le BVB sur son site Internet. Le gardien de but Georg Kobel devra lui aussi renoncer à s'entraîner cette semaine en raison d'une légère blessure.

Schlotterbeck, 23 ans, avait dû interrompre prématurément son voyage en Amérique du Nord. Le défenseur a dû être remplacé prématurément lors du match amical 6-0 contre le club de deuxième division San Diego Loyal./two/DP/he