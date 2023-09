L'entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic, estime qu'après deux victoires consécutives en Bundesliga, le club a encore un potentiel de développement. "Le nombre de points est en fait correct. Mais il manque un peu de légèreté et un peu de magie", a déclaré Terzic à la veille du match sur le terrain du TSG Hoffenheim (vendredi, 20h30/DAZN), qui compte un point de plus que le BVB après cinq journées avec douze points.

"Quand on voit que nous avons été beaucoup trop ouverts lors des trois premiers matches et que l'on regarde les deux derniers, on se dit que nous sommes sur la bonne voie", a déclaré Terzic : "Nous savons que nous avons encore une marge de progression. Mais nous y parviendrons aussi, nous jouerons bientôt un football enthousiasmant".

Terzic n'a pas voulu répondre à la question de savoir si le capitaine Emre Can allait réintégrer l'équipe après les six changements effectués avant le match contre le VfL Wolfsburg (1-0) de la semaine dernière, ni à toutes les autres questions relatives au personnel. "Emre est un joueur important pour nous et surtout pour moi en tant qu'entraîneur", a déclaré Terzic : "Malgré cela, je ne révélerai pas ma décision".

On peut toutefois supposer que le prédécesseur de Can, Marco Reus, qui a marqué le but de la victoire lors de son retour dans le onze de départ après quatre matches de compétition sur le banc, pourra à nouveau débuter. "Il avait mérité sa chance en faisant de bonnes petites apparitions et il l'a saisie", a déclaré son entraîneur./sho/DP/men