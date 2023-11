DORTMUND (dpa-AFX) - L'entraîneur de football Edin Terzic aborde sans priorité le programme exigeant du Borussia Dortmund jusqu'à Noël. A la question de savoir où il veut mettre l'accent dans les prochaines "semaines de vérité", l'homme de 41 ans a répondu : "Les semaines de vérité ont déjà commencé pour nous avec le premier match de coupe contre Schott Mayence. C'est comme ça que nous allons passer toute la saison. Nous voulons aller chaque jour au maximum de nos possibilités".

Après le match de Ligue des champions de ce mardi chez l'AC Milan, d'autres tâches délicates se présenteront en peu de temps en Bundesliga contre le leader Bayer Leverkusen (3 décembre) et son poursuivant Leipzig (9 décembre). En outre, le BVB rencontrera le VfB Stuttgart en coupe (6 décembre) et le Paris Saint-Germain à domicile en Ligue des Champions (13 décembre).

Terzic a rappelé à ses professionnels qu'ils devaient considérer toutes les compétitions comme équivalentes : "Nous nous sommes réunis l'été dernier et nous avons dit que nous ne ferions plus de différence entre les équipes que nous rencontrons et les compétitions que nous jouons. La seule différence que nous voulons faire, c'est entre gagner et perdre".

Une victoire à Milan ouvrirait la voie vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions et donnerait du courage pour les autres épreuves de maturité : "Il ne faut pas que ce match ne soit pas important pour nous dès la première minute. Nous avons acquis quelque chose. Après quatre journées, nous sommes en haut de l'affiche et nous avons la meilleure position de départ", a déclaré Terzic en se référant au classement du groupe marteau F, dont le BVB est le leader./bue/DP/mis