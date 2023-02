Un but de rêve d'Adeyemi fait jubiler le BVB : victoire à domicile contre Chelsea

L'équipe de football du Borussia Dortmund a remporté son premier quart de finale de la Ligue des champions depuis deux ans face au champion du monde du shopping, le FC Chelsea. Mercredi soir, devant 81 365 spectateurs réunis à guichets fermés au Signal Iduna Park, le troisième du classement de la Bundesliga a fait preuve d'intrépidité et d'engagement face à la star londonienne Kai Havertz et ses 600 millions de dollars.

Le but très applaudi du 1-0 (0-0) a été marqué par l'attaquant national Karim Adeyemi à la 63e minute avec un solo fantastique de 70 mètres. La décision sur la suite de la compétition sera prise lors du match retour des huitièmes de finale le 7 mars à Stamford Bridge.

A Dortmund, les deux équipes ne se sont pas contentées de se chamailler. Dès le coup d'envoi, le BVB s'est précipité vers le but des visiteurs. Mais la tentative de Julian Brandt a été bloquée. Chelsea a immédiatement contre-attaqué sous les chants des supporters de Dortmund.

Mais Nils Schlotterbeck a stoppé d'un tacle de grande classe la nouvelle recrue ukrainienne Mychaïlo Mudryk, très douée. Avec le champion du monde argentin Enzo Fernández, ce duo a coûté à lui seul 200 millions d'euros à Chelsea lors de la tournée d'achat de 330 millions d'euros en hiver seulement.

L'ambiance est restée intense sur la pelouse et bruyante dans les tribunes. "Les spectateurs ici vont aussi jouer un grand rôle", a supposé l'entraîneur de Chelsea Graham Potter avant le coup d'envoi sur le service de streaming DAZN.

Toutefois, son équipe s'est aussi détachée dangereusement de la pression de Dortmund à plusieurs reprises et a souvent tenté de faire jouer l'international Havertz en pointe via le côté gauche de Mudryk. Un avantage initial de Chelsea sur les corners est resté sans conséquence pour le BVB, tout comme un coup franc que le capitaine visiteur Thiago Silva a dévié trois fois ostensiblement de la main dans le but. Au lieu de cela, le chef de la défense de Chelsea a dû se retenir un peu pour ne pas être expulsé prématurément. Il a reçu un carton jaune pour cette faute de main.

Dortmund a commencé l'année avec six victoires lors de ses six premiers matches. Et c'est ainsi que l'équipe, dont le capitaine Marco Reus était absent dans un premier temps, s'est présentée contre le dixième de la Premier League. L'entraîneur Edin Terzic a voulu stabiliser le centre et a fait entrer Salih Özcan au milieu de terrain.

L'équipe a été menée par le jeune Jude Bellingham, âgé de 19 ans, en tant que meneur de jeu. Au centre de l'attaque, Sébastien Haller devait créer le danger, comme à la 27e minute. Magnifiquement utilisé par le puissant Brandt, le tir du Français a manqué de peu le but de Chelsea.

Plus de possession de balle que Chelsea, de bonnes combinaisons, de l'engagement et de la passion, mais le BVB ne devait jamais se sentir en sécurité. Sur l'un des contres rapides, Joao Félix (32e), lui aussi arrivé cet hiver, n'a pas visé assez juste, puis cinq minutes plus tard, il a touché la barre transversale. Entre-temps, Adeyemi avait manqué de peu le but sur un tir depuis la surface de réparation. Au cours d'une première mi-temps très rythmée, c'est Brandt qui, une fois de plus, n'a laissé aucune chance au champion du monde Fernández et a servi Marius Wolf. Mais le tir du joueur de 27 ans est également passé à côté.

Reus est resté sur le banc de Dortmund au début de la seconde période, mais c'est Chelsea qui a mis la pression sur le terrain. Et ce furent les minutes de Gregor Kobel, qui réalisa quelques arrêts pour garder sa cage inviolée. Un but menaçait d'être encaissé, mais le BVB a pris l'avantage grâce au super sprint d'Adeyemi. L'international allemand a reçu le ballon au fond de son propre camp et s'est mis à courir. Il a passé les professionnels de Chelsea et le gardien de Chelsea. Du pied gauche, il a poussé le ballon dans le but vide.

Même avec la meilleure volonté du monde, les Borussen ne pouvaient pas se reposer sur leurs lauriers, le match restait intense et passionnant. Emre Can a gratté le ballon sur la ligne à la 78e minute, avant que la fin de la rencontre ne soit houleuse sur le bord de la pelouse, avec un mouvement de foule suite à une faute de Dortmund devant le banc de Chelsea. Mais le BVB s'en est sorti /jmx/DP/he.