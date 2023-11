L'AC Milan est à court de joueurs professionnels à quelques jours d'un match important contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. L'entraîneur Stefano Pioli a donc convoqué l'attaquant Francesco Camarda, âgé de 15 ans seulement, dans son équipe pour le match à domicile contre l'AC Florence en Serie A (samedi, 20h45/DAZN). "Le talent n'a pas d'âge", a déclaré Pioli vendredi.

Camarda, né à Milan, a déjà fait ses débuts cette saison en UEFA Youth League, dans l'équipe des moins de 19 ans de Milan et dans la sélection italienne des moins de 17 ans. Si l'attaquant devait également entrer en jeu contre Florence, il deviendrait, à l'âge de 15 ans et 259 jours, le plus jeune joueur de l'histoire de la première ligue italienne. Le record actuel est toujours détenu par le défenseur Wisdom Amey du FC Bologne, qui a débuté la Serie A en 2021 à l'âge de 15 ans et 274 jours.

Les Milanais manquent actuellement de dix joueurs blessés ou suspendus, parmi lesquels seul l'avant-centre français Olivier Giroud est attendu pour le match de Ligue des champions contre le BVB mardi soir (21h00/prime vidéo).

Pioli, 58 ans, est critiqué en Italie pour sa gestion de l'entraînement. Sur les 28 joueurs de son effectif, 17 ont déjà été absents rien que cette saison pour cause de blessure musculaire./sti/DP/men