DORTMUND (dpa-AFX) - Quatrième victoire consécutive en championnat pour le Borussia Dortmund, septième défaite d'affilée en match officiel pour l'Union Berlin : dans un match fou avec deux changements de leader et un bon chaos vidéo, le BVB s'est finalement imposé 4:2 (1:2). La série de victoires des deux participants à la Ligue des champions se poursuit, tout comme l'histoire des deux clubs : Dortmund a désormais gagné ses cinq matchs à domicile contre Union, ce que le BVB n'avait fait que contre le FC Sarrebruck.

Niclas Füllkrug avait en fait offert au BVB un départ de rêve (7e). Son collègue de l'équipe nationale Robin Gosens (9e), avec son quatrième but en sept matchs de Bundesliga pour Union, et l'ancien champion du monde italien Leonardo Bonucci, avec son premier but pour Eisernen (31e, penalty), ont fait basculer le match avant la pause. Nico Schlotterbeck, qui cette fois n'a pas été appelé en équipe nationale contrairement à son coéquipier Mats Hummels, a égalisé (49e). Ensuite, Julian Brandt, qui n'est entré en jeu qu'en tant que joker, a marqué le 3-2 (54e) et a ainsi été impliqué dans le sixième match consécutif de Bundesliga, tandis que le puissant ex-Unioner Julian Ryerson a assuré le score final (71e). Hummels, le revenant de la DFB, a désormais célébré 207 victoires avec le BVB, détrônant Michael Zorc comme détenteur du record.

Les Berlinois étaient très bas avec leur chaîne de trois, si bien qu'il s'agissait la plupart du temps d'une véritable chaîne de cinq. Mais ils ont aussi lancé des coups d'épingle. Hummels et l'attaquant de l'Union Kevin Behrens, deux des grandes surprises de la première sélection de l'entraîneur allemand Julian Nagelsmann, se sont notamment livrés à des duels intéressants.

Et puis les visiteurs ont encaissé un but contre lequel aucun rempart défensif n'est utile : Après un corner de Marco Reus, Frederik Ronnow a arrêté la tête de Füllkrug, qui était totalement libre, mais l'international a repris la balle pour marquer son premier but en tant qu'attaquant du BVB au Signal Iduna Park. Ce but a permis à Dortmund de prendre la tête du classement en direct, mais une minute et demie plus tard, ils ont eux-mêmes concédé l'égalisation sur un corner, lorsque Füllkrug a malencontreusement prolongé la tête de Gosens dans le but.

Et c'est à partir de la 18e minute que le chaos vidéo a commencé. En effet, sur les douze minutes à venir, sept n'ont pas été jouées. Tout d'abord, l'ancien joueur de Schalke 04 Alex Král a copié un coup franc pour le prétendu 1:2. Mais le but a été annulé par preuve vidéo après quatre longues minutes. Selon Sky, cette longue durée était due à un problème technique. Král n'était déjà plus sur le terrain au moment de la décision. Le Tchèque a été remplacé pendant la mise en échec. On ne savait pas dans un premier temps s'il s'était blessé lors du but ou déjà avant.

L'image s'est ensuite répétée de l'autre côté, lorsque Füllkrug a célébré un but après un coup franc de Reus. La mise en échec a néanmoins de nouveau duré près de deux minutes, car Füllkrug n'avait pas touché le ballon, mais l'arbitre Patrick Ittrich a néanmoins considéré sa position comme active. Ittrich s'est alors précipité sur l'écran et a accordé un penalty à Union. Après la faute de Hummels sur Sheraldo Becker, le jeu s'était poursuivi pendant un certain temps alors que la situation était claire. Bonucci a transformé le but et est devenu le deuxième plus ancien buteur de la Bundesliga après Morten Olsen. Les six minutes de temps additionnel de la première mi-temps n'ont même pas compensé le temps des trois contrôles vidéo.

Lorsque le football a repris ses droits, le BVB a d'abord eu du mal à courir après le score. Le jeu en pointe, notamment, manquait cruellement d'idées. Il fallait donc un tir violent. Comme celui de Schlotterbeck, qui a frappé de 20 mètres à 86 km/h dans le coin opposé du but. Le BVB était passé à trois à la pause et le fait d'avoir un homme de plus au milieu de terrain a eu un effet stimulant. Et c'est celui qui était arrivé à la pause qui a donné l'avantage à son équipe, lorsque Brandt a lui-même récupéré le ballon derrière et a été servi par Reus devant. Le tir de Ryerson avant le 4:2 a été malencontreusement dévié par Gosens. Le Norvégien, qui a joué quatre ans et demi pour les Eisernen, n'a pas exulté. Les supporters de l'Union ont chanté ironiquement : "Always Look On the Bright Side Of Life"./sho/DP/zb>