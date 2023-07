Le club allemand du Borussia Dortmund a évité de justesse un premier coup dur dans sa préparation à la nouvelle saison. Lors d'un test sur le terrain de Rot-Weiß Oberhausen, le club de Bundesliga a remporté une victoire flatteuse 3-2 (1-1) mercredi. Marco Reus (14e minute), un but contre son camp de Cottrell Ezekwem (49e) et un but de dernière minute de Samuel Bamba (90e) ont sauvé le vice-champion d'une défaite imminente devant 8810 spectateurs au stade Niederrhein. Les buts du club de ligue régionale ont été inscrits par Ezekwem (6e) et Manfredas Ruzgis (69e). Contrairement à la semaine précédente, lors de la victoire convaincante 7-0 sur le club de l'Oberliga Westfalia Rhynern, le BVB a montré des faiblesses inquiétantes, notamment dans le domaine défensif.

L'équipe de l'entraîneur Edin Terzic était toutefois composée de quelques joueurs de moins de 19 ans et de moins de 23 ans. Ainsi, les débuts de Felix Nmecha se font toujours attendre. La nouvelle recrue du VfL Wolfsburg, recrutée pour environ 30 millions d'euros, a certes surmonté ses problèmes de santé, mais n'était pas présente dans le groupe pour le match. En outre, les joueurs de l'équipe nationale qui n'ont commencé la préparation que samedi, ainsi que les professionnels récemment rétablis Youssoufa Moukoko et Karim Adeyemi, n'étaient pas non plus présents. Giovanni Reyna, blessé, n'était de toute façon pas une option.

Samedi, un autre test est prévu à Erfurt. Deux jours plus tard, l'équipe se rendra aux États-Unis pour poursuivre sa préparation avec des matchs amicaux contre San Diego Loyal, Manchester United (à Las Vegas) et le FC Chelsea (à Chicago)./bue/DP/he