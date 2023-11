(Nouveau : Plus de détails)

DORTMUND (dpa-AFX) - Le Borussia Dortmund a retrouvé le sourire après trois jours sombres. La victoire 2-0 (1-0) sur Newcastle United en Ligue des Champions a pour l'instant chassé l'inquiétude que l'humiliation du sommet de la Ligue contre le Bayern puisse encore longtemps se faire sentir. L'amère défaite 4-0 de samedi a été suivie d'une réaction étonnante. "Je suis très satisfait que nous ne soyons pas tombés dans un trou et que nous n'ayons pas gâché beaucoup de choses cette saison à cause d'une mauvaise phase", a déclaré le buteur Julian Brandt (79e), élu "homme du match", plein d'espoir pour une performance aussi mature du Borussia lors du prochain tour de force en Bundesliga, samedi, chez le voisin de Stuttgart, qui compte le même nombre de points.

C'est avec un mélange de soulagement et de fierté que l'entraîneur Edin Terzic a commenté le passage en tête du groupe sans doute le plus difficile de la compétition de cette année : "Samedi, nous avons renvoyé beaucoup de gens chez eux, déçus. Aujourd'hui, nous savions que nous ne pouvions pas tout réparer, mais que nous pouvions rendre un peu ce que nous avions reçu". Le traitement "honnête" de la défaite au sommet a eu un effet : "Nous avons compris que l'étincelle devait passer du terrain à la tribune - et non l'inverse".

Sebastian Kehl semblait lui aussi comme libéré de lourds fardeaux. "C'était la bonne réponse. On voit ce que cette équipe peut faire - même dans ce groupe", s'est enthousiasmé le directeur sportif. Il s'est vu confirmé par ce 2-0 dans son appréciation après le match du Bayern, à savoir que "tout n'est pas en ruine" au BVB : "Je pense qu'il faut réviser aujourd'hui certaines des critiques que nous avons dû encaisser samedi. Avec deux victoires contre Newcastle, nous avons fait une vraie bonne déclaration". Le fait qu'il s'agisse pour le sixième du classement de la Premier League des deux seules défaites lors des 13 derniers matchs officiels valorise encore plus la performance de Dortmund.

Après un début de phase de groupes poussif contre Paris (0-2) et l'AC Milan (0-0), le BVB s'est créé une position de départ prometteuse dans la lutte pour la qualification en huitièmes de finale grâce au premier but en Ligue des champions de Niclas Füllkrug (26e) et à un contre de Brandt. Comme Paris (6 points) s'est incliné quelques heures plus tard à Milan (5) par 1 à 2, le BVB (7) a même pris la tête du classement. "Pour quelqu'un qui nous avait déjà éliminés après deux matches, ça se présente plutôt bien", a estimé Brandt.

En cas de victoire à Milan le 28 novembre, la qualification pour la phase à élimination directe serait acquise d'avance. Dans le cas contraire, la décision sera prise lors de la finale du groupe deux semaines plus tard à domicile contre Paris. Le fait que les écarts entre les quatre places du classement ne soient que d'un point chacune témoigne de l'équilibre des équipes. "Ce groupe est fou, il est sauvage - et il n'est pas encore terminé", a prévenu Brandt. Néanmoins, le directeur sportif Kehl a bon espoir que le quatrième de Bundesliga passe l'hiver en Konigsklasse : "Nous l'avons maintenant entre les mains et nous ne voulons plus nous en laisser priver".

A Stuttgart, on verra si le 0-4 contre le Bayern n'était vraiment qu'un black-out ponctuel et si le quatrième du classement retrouvera le chemin de la Bundesliga. Le joueur de l'équipe nationale Brandt s'est montré plus confiant que le week-end dernier : "Si nous jouons maintenant le match de samedi chez le VfB, nous sommes encore bien placés partout - même si les Leverkusen, avec sept points, sont déjà bien loin."/bue/DP/zb