MILAN (dpa-AFX) - Le Borussia Dortmund a surmonté avec brio le groupe le plus difficile de la Ligue des champions et s'est qualifié prématurément pour les huitièmes de finale. Même dans la chaude atmosphère de San Siro, l'équipe de l'entraîneur Edin Terzic a gardé la tête froide et a consolidé sa place de leader en battant l'AC Milan 3-1 (1-0). Le BVB, qui n'était auparavant qu'un outsider, s'est ainsi épargné une finale contre le Paris Saint-Germain lors de la dernière journée du tour préliminaire, le 13 décembre.

Devant 75 600 spectateurs, Marco Reus (10e / penalty), Jamie Bynoe-Gittens (59e) et Karim Adeyemi (69e) ont permis au quatrième de Bundesliga de réaliser mardi soir son deuxième coup à l'extérieur après le 1-0 à Newcastle. Samu Chukwueze (37e) a égalisé entre-temps pour le Milan. Cette victoire attise la confiance du BVB en vue du match phare de Bundesliga de dimanche chez le leader du championnat, le Bayer Leverkusen, toujours invaincu.

Ceux qui espéraient un meilleur départ du BVB après son succès turbulent 4-2 contre Gladbach ont toutefois été trompés dans un premier temps. Il n'y avait même pas six minutes de jeu que le défenseur latéral Julian Ryerson a commis une grave erreur de passe en avançant. La contre-attaque des hôtes a abouti sur Chukwueze, dont le tir a heurté le bras supérieur de Nico Schlotterbeck dans la surface de réparation - il y a eu un penalty douteux, que Gregor Kobel a fortement repoussé contre Olivier Giroud.

Le BVB aurait pu retomber dans ses vieux travers, mais au lieu de cela, l'arrêt de Kobel a donné un coup de fouet aux visiteurs. Moins de trois minutes plus tard, Bynoe-Gittens était fauché dans la surface de réparation du Milan et le Borussia bénéficiait d'un penalty. Reus a fait mieux que Giroud et a transformé le ballon de manière souveraine pour ouvrir le score.

Dortmund a ensuite joué de manière concentrée, avec la même maturité que lors de la première mi-temps à Newcastle United il y a quelques semaines. Terzic avait d'abord renoncé à Salih Özcan et Julian Brandt, qui étaient restés sur le banc en raison d'un refroidissement. Mais le onze de départ s'est bien débrouillé, le BVB a toujours été dangereux pour les Italiens, qui montaient parfois très haut, grâce à ses ailiers rapides.

Jusqu'à ce que se produise à nouveau ce qui s'est déjà produit si souvent par le passé : une inattention défensive. Sur l'aile droite, l'agile Chukwueze a récupéré le ballon et ni Bynoe-Gittens ni Ramy Bensebaini ne se sont engagés dans le duel avec le Nigérian, ils ont tout au plus assuré l'escorte. Le joueur de 24 ans l'a remercié et a égalisé d'un angle très fermé.

C'était l'un de ces schémas typiques dans lesquels le BVB tombe régulièrement. Certes, presque tout allait bien, surtout la concentration qui était cette fois-ci largement au rendez-vous. Les Milanais ont continué à presser haut après le changement de côté, mais le Borussia a défendu de manière sûre et cohérente la plupart du temps. Il y a tout de même eu quelques petits ratés. Heureusement pour les visiteurs, l'AC en a aussi commis.

En effet, à l'instar de la défense de Dortmund, les Italiens ne sont pas vraiment intervenus lorsque le BVB s'est retrouvé devant les seize mètres après 60 minutes de jeu. Après une bonne présentation de Marcel Sabitzer, Bynoe-Gittens a finalement récupéré le ballon et l'a glissé à ras de terre dans le coin gauche. Dès la première bonne attaque après la pause, Dortmund reprenait l'avantage.

Peu après, Terzic a remplacé le jeune buteur de manière un peu surprenante. Mais les idées de l'entraîneur ont porté leurs fruits. L'Anglais a été remplacé par Adeyemi, à qui la défense du Milan a laissé trop d'espace, ce qui a permis de tirer pour le 3-1.