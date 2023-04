WDH/2:0 pour Leipzig : Dortmund est éliminé de la coupe

(rediffusion technique)

LEIPZIG (dpa-AFX) - Prochain match de haut niveau perdu, premier titre perdu : Le Borussia Dortmund a été éliminé de la Coupe d'Allemagne quatre jours après avoir chuté de la tête du classement de la Bundesliga. Le BVB s'est incliné 2-0 (0-1) mercredi soir chez le champion en titre RB Leipzig, qui a ainsi surmonté sa propre crise après trois défaites récentes. Pour l'entraîneur du BVB Edin Terzic, qui avait remporté le titre contre le RB en 2021, il s'agissait de la première défaite en coupe. Le quadragénaire peut désormais se concentrer sur le championnat, que le BVB n'a pas encore abandonné malgré la récente défaite contre le Bayern Munich.

Devant 47 069 fans, Timo Werner (22e minute) a profité d'une des nombreuses occasions de Leipzig pour ouvrir le score de manière méritée. Le BVB avait jusqu'alors été complètement à côté de la plaque, Mats Hummels, titularisé à la place de l'international blessé Nico Schlotterbeck, ayant été malheureux sur le but encaissé. Le deuxième but a été marqué par Willi Orban à la huitième minute des prolongations, dans une fin de match passionnante.

Pour l'entraîneur de Leipzig, Marco Rose, cette victoire contre son ancien employeur lui permet de passer quelques jours plus tranquilles que récemment. Son équipe n'avait pas seulement perdu trois fois de suite, mais n'avait pas non plus marqué de but. L'équipe de Leipzig est néanmoins convaincue de la valeur de son entraîneur et souhaite relancer le contrat qui court jusqu'en 2024. "Nous voulons prolonger Marko, c'est clair", a déclaré le directeur sportif Max Eberl à la ZDF avant le coup d'envoi.

La première mi-temps a prouvé que Rose pouvait régler correctement son équipe pour un tel match de haut niveau. Leipzig a joué comme si elle était déchaînée, produisant une série de grandes occasions. Konrad Laimer aurait dû marquer dès la troisième minute après un crochet de Werner, mais le gardien du BVB Gregor Kobel a sauvé une balle flottante de Dani Olmo (6e). Six minutes plus tard, le gardien était tout juste là du bout du pied pour contrer une autre tentative d'Olmo. Le meneur de jeu espagnol, qui était de retour dans le onze de départ pour la première fois depuis fin janvier en raison d'une blessure, a offert une prestation très inspirée.

Un but pour Leipzig n'était plus qu'une question de temps - et il est tombé après un peu plus de 20 minutes. Le défenseur central Mohamed Simakan s'est aventuré de l'autre côté du terrain, a massivement malmené Hummels et a servi Werner à ras de terre dans l'axe. Le changement tactique de Rose vers une défense à trois, qui n'est pas vraiment appréciée par les joueurs, a fonctionné à merveille. Les Leipzigois étaient mentalement à fond, au courant de toutes les situations et avides de ballon.

Et le BVB ? Apparemment encore inhibé par le 4-2 à Munich, l'équipe n'a rien pu faire offensivement. L'équipe a parfois eu du mal à sortir le ballon de son propre camp. Cela a donné lieu à de nombreuses occasions de changement pour Leipzig. Werner a manqué une autre occasion importante (39e) lorsqu'il s'est présenté seul face à Kobel, mais il a mal ajusté le ballon pour Laimer.

Terzic a réagi à la pause en passant à deux attaquants et à une défense à trois. Youssoufa Moukoko a rejoint Donyell Malen, jusqu'alors invisible, et l'international Marius Wolf a dû descendre. Emre Can a quitté le milieu de terrain pour revenir dans la défense. Deux formations quasiment identiques ont toutefois eu tendance à neutraliser les deux équipes dans un premier temps. Le BVB est toutefois mieux entré dans le match et a donné du fil à retordre à Leipzig.

Après un peu plus d'une heure de jeu, Terzic a fait entrer son milieu de terrain vedette Jude Bellingham, qui avait été écarté du onze de départ après les efforts fournis ces dernières semaines. La prochaine grosse occasion est à mettre à l'actif de Leipzig, Laimer (78e) se présente complètement libre devant Kobel, le gardien du BVB réalise une nouvelle parade. Devant, le BVB a continué à manquer cruellement de danger. Jusqu'à la 80e minute, aucun tir au but n'a été enregistré pour Dortmund. Leipzig, quant à lui, en a inscrit neuf.