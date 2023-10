(Correction d'une faute de frappe dans le dernier paragraphe : bescherte)

DORTMUND (dpa-AFX) - Beaucoup de travail, peu d'éclat - Le Borussia Dortmund n'a poursuivi sa récente envolée que de manière laborieuse et s'est emparé, au moins pour une nuit, de la tête du classement de la Bundesliga. En battant le Werder Brême 1-0 (0-0), l'équipe de l'entraîneur Edin Terzic a remporté sa cinquième victoire consécutive. Devant 81 365 spectateurs, le buteur Julian Brandt (67e minute), qui disputait son 300e match de Bundesliga vendredi, a permis au BVB de remporter un succès durement acquis et de rester invaincu depuis 16 matches de Bundesliga, toutes saisons confondues.

En revanche, la tendance négative de Brême se poursuit. Après la quatrième défaite lors des cinq derniers matchs, la zone dangereuse se rapproche de plus en plus. Cela devrait renforcer les critiques à l'encontre de l'entraîneur Ole Werner, malgré une performance passable.

Le souvenir de la dernière défaite à domicile jusqu'à présent, lorsqu'en août, Brême était la seule équipe de l'histoire de la Bundesliga à avoir réussi à transformer un retard de deux buts en victoire (3-2) à partir de la 89e minute, a aiguisé les sens du BVB. Trois des quatre internationaux allemands rentrés des Etats-Unis par un jet d'affaires spécialement affrété par le club étaient dans le onze de départ et ont contribué à ce que le BVB prenne la direction des opérations dès le début. Ainsi, Donyell Malen (6e) et Marius Wolf (7e) ont été très tôt proches de l'ouverture du score de Dortmund.

Mais après un début de match hésitant, le Werder est mieux entré dans la partie. Le Borussia a certes continué à donner le ton, mais sa forte pression s'est peu à peu relâchée. A l'exception d'une frappe lointaine de Julian Ryerson (24e), parée par le gardien Michael Zetterer, le but de Brême n'a pas été vraiment menacé pendant longtemps. Ce n'est qu'après une perte de balle dans la construction du jeu, peu avant leur propre surface de réparation, que les visiteurs se sont retrouvés en difficulté. Mais Marco Reus, servi par Brandt, a manqué le but à bout portant, ratant ainsi la plus grosse occasion de la rencontre (32e).

Le reste du temps, jusqu'au coup de sifflet de la mi-temps, les Brêmois, qui se sont battus avec passion, ont encore eu besoin d'un peu de chance. Après une belle course en solo de Felix Nmecha, Malen a raté le ballon devant le but (39e). Six minutes plus tard, l'international néerlandais a échoué sur une frappe de Zetterer. De l'autre côté, Gregor Kobel, le gardien du BVB, n'a pratiquement rien fait.

Après la reprise, le BVB a continué d'assaillir le but de Brême, mais a souvent manqué d'esprit de jeu et de détermination. Ce n'est que sur un éclair de génie d'Emre Can que l'équipe a pris l'avantage. Le lob du milieu de terrain récemment controversé sur Brandt a mis à nu la défense du Werder. D'un lob sur Zetterer, le joueur de l'équipe nationale a amélioré la passe et a ainsi permis au Borussia de prendre l'avantage. Par la suite, le BVB s'est procuré d'autres bonnes occasions./bue/DP/he