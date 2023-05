Watzke et Hellmann ne s'attendent pas à des changements dans le calendrier des matchs

L'équipe de France de football, qui s'est qualifiée pour la finale de la Coupe de France, a été éliminée de la Ligue des champions. Lors d'un débat organisé par l'alliance "Südtribüne Dortmund" et le conseil d'administration de la section des fans du BVB lundi soir dans le stade du deuxième de Bundesliga, le président du conseil de surveillance de la DFL Hans-Joachim Watzke et le directeur général de la DFL Axel Hellmann ont fait la promotion d'un apport de capitaux frais par un partenaire stratégique.

Watzke a tenté d'apaiser les craintes des supporters quant à la trop grande influence d'un investisseur, par exemple dans l'élaboration du calendrier des matchs. "Je ne me bats pas depuis des années pour la règle 50+1 pour laisser entrer maintenant un cheval de Troie. Nous ne voulons définitivement pas d'autres horaires de coup d'envoi", a déclaré le directeur général du BVB. Hellmann a été encore plus clair : "Les soucis liés à l'étalement des jours de match sont théoriques. Nous pouvions déjà le faire maintenant. Mais nous ne le faisons pas parce qu'il y a une culture du football en Allemagne. Il n'y aura jamais d'étalement des jours de match".

Ces dernières semaines, de nombreux fans de football avaient clairement fait savoir lors des matches de Bundesliga qu'ils refusaient l'arrivée d'un investisseur. "Cette construction s'accompagne de très nombreuses peurs et craintes chez les supporters. Il s'agit de questions classiques comme la programmation des jours de match et les lieux des matchs", a commenté Jakob Scholz, président de la section des supporters du BVB.

Le plan prévoit que le futur investisseur acquiert 12,5 % de la commercialisation des droits médiatiques nationaux et internationaux de la Bundesliga pour une durée de 20 ans. L'opération doit apporter à la ligue un capital frais d'environ deux milliards d'euros, dont 85 % seront affectés à des investissements dans des domaines d'avenir et au renforcement de la stabilité de la DFL. Seuls 15% de la somme totale - environ 300 millions d'euros - devraient être utilisés librement par les 36 clubs. La DFL estime que les ligues concurrentes d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie ont beaucoup de retard à rattraper, notamment en matière de commercialisation internationale.