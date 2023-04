Watzke optimiste malgré l'échec : 'Nous n'abandonnons pas'.

L'équipe de France de football a été éliminée de la course à la Ligue des champions par le Bayern Munich (2-4), a annoncé mercredi le président du club, Hans-Joachim Watzke. "Nous n'abandonnons pas, il n'y a aucune raison de le faire. Le chemin n'est pas encore terminé", a déclaré le patron du BVB aux journaux du groupe de médias Funke. Watzke, qui n'était pas présent au match de samedi à Munich en raison d'une maladie, a également soutenu son gardien Gregor Kobel après sa grave bourde à 0-1. "Greg va nous faire gagner les prochains matches. Ça continue. Et ce sera mercredi", a déclaré l'homme de 63 ans avant le quart de finale de la Coupe sur le terrain du RB Leipzig mercredi (20h45/Sky et ZDF)./ri/DP/jha