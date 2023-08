Boryung Corp, anciennement Boryung Pharm Co Ltd, est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques. La société fabrique et distribue principalement des produits pharmaceutiques, notamment des médicaments antihypertenseurs, des médicaments contre les troubles gastro-intestinaux, des antibiotiques, des médicaments contre les ulcères gastriques, des antibiotiques oraux, des médicaments anticancéreux et des médicaments antihyperlipidémiques. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Produits pharmaceutiques