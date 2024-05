Bosch est un groupe industriel organisé autour de 2 familles de produits : - composants et accessoires automobiles (85,3% du CA) : systèmes d'injection, systèmes de contrôle des châssis, systèmes à propulsion, générateurs, composants et systèmes mécatroniques, systèmes multimédias, etc. ; - autres (14,7%) : produits de grande consommation (outillages électriques et appareils électroménagers), équipements industriels (systèmes de commande et d'automatisation industrielles, systèmes d'emballage, etc.) et solutions de bâtiments (systèmes de chauffage, systèmes de détection, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de production d'énergie solaire. A fin mars 2018, Bosch dispose de 8 sites de production implantés en Inde.

