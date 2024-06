Bossa Ticaret ve Sanayi Isletmeleri TAS (Bossa) est une entreprise textile basée en Turquie. La société fabrique et commercialise des tissus finis par des procédés de filature, de tissage et de teinture. Ses produits vont du denim et des vêtements de sport aux vêtements de loisirs et aux tissus pour chemises, en passant par les vêtements teints, imprimés et teints en fil et les mélanges de coton, de polyester, de nylon, de lin, de soie et de laine. En outre, elle dispose d'un département de recherche et développement. L'entreprise possède trois sites de production. Elle exporte ses produits vers des pays tels que l'Australie, l'Autriche, le Bahreïn, le Brésil, le Canada, la Chine, la Colombie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Hongrie, l'Inde, l'Irlande, la Roumanie, la Russie et les États-Unis, entre autres.

Secteur Textiles et Cuirs