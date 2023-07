Bossard Holding AG est une société holding du groupe Bossard, basée en Suisse, spécialisée dans l'approvisionnement et la vente d'éléments de fixation. Par le biais de ses entités opérationnelles, la société se concentre sur l'approvisionnement en éléments de fixation, y compris la vente, le soutien technique et d'ingénierie et la gestion des stocks. Le modèle d'entreprise de la société couvre trois domaines stratégiques : Product Solutions, qui fournit la gamme de produits, laquelle couvre les pièces standard, les composants développés en interne, les produits de marque, ainsi que les pièces spéciales ; Application Engineering, qui comprend les conseils techniques, et Customer Logistics, qui propose des solutions logistiques. La société dispose d'environ 50 sites dans le monde. Les produits de la Société comprennent Bossard ecosyn, des vis et éléments de fixation, des fixations standard, des vis, écrous et boulons sur mesure pour des utilisations spéciales et des fixations de marque. La société opère par le biais de ses filiales en Europe, en Amérique et en Asie.

Secteur Machines et équipements industriels