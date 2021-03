Zurich (awp) - Le groupe Bossard, qui a vu ses ventes reculer l'année dernière en raison de la crise sanitaire, entend bien reprendre le chemin de la croissance 2021. Concrètement, l'entreprise vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 870 millions de francs suisses, peu ou prou son niveau d'avant la crise, selon un document de présentation des chiffres 2020.

L'entreprise se veut confiante dans le potentiel du marché, son nouveau plan stratégique et sa solide base financière, qui devrait permettre également des acquisitions, et considère comme secteurs de croissance la construction de matériel ferroviaire, la mobilité électrique, la robotique et les dispositifs médicaux.

Au chapitre des signaux positifs, Bossard évoque les indices des directeurs des achats, dont la plupart sont supérieurs au seuil de croissance de 50, le renchérissement des matières premières et le prolongement des délais de livraison. De plus, les taux de fret se situent également à un niveau historiquement élevé.

