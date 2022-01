Bossard voit ses ventes progresser en 2021

Zurich (awp) - Bossard a enregistré une forte croissance de ses ventes en 2021. Le spécialiste zougois des vis et autres dispositifs de fixation a profité d'une solide contribution de la part de tous ses marchés géographiques, a-t-il indiqué jeudi.

Le chiffre d'affaires a atteint 995,1 millions de francs suisses sur l'ensemble de l'année 2021, contre 812,8 millions un an plus tôt. La croissance organique s'est établie à 21,1%, influencée favorablement par des effets de change et d'acquisition.

Sur le seul quatrième trimestre, les ventes ont progressé de 17,9% à 250,8 millions de francs suisses. Les marchés européens (+19,7%) et asiatiques (29,2%) ont particulièrement contribué à cette solide performance avec des taux de croissance à deux chiffres, à la faveur de nouveaux projets remportés dans les dispositifs médicaux et la construction ferroviaires, en qui concerne l'Europe, ainsi que des activités dans la robotique et les infrastructures concernant l'Asie.

Dans la région Amériques par contre, les ventes n'ont progressé que de 4,7% à 55,9 millions, en raison d'une base de comparaison défavorable.

Le groupe s'attend à une marge Ebit de 10 à 13% en 2021.

Les résultats détaillés seront publiés le 2 mars.

