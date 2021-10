Boston Pizza Royalties Income Fund annonce une distribution en espèces pour septembre 2021, payable le 29 octobre 2021

Données financières CAD USD EUR CA 2021 35,8 M 28,7 M 24,8 M Résultat net 2021 32,2 M 25,8 M 22,3 M Dette nette 2021 81,4 M 65,2 M 56,4 M PER 2021 8,91x Rendement 2021 - Capitalisation 288 M 231 M 199 M VE / CA 2021 10,3x VE / CA 2022 7,78x Nbr Employés - Flottant 84,7% Graphique BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Cloture 13,36 CAD Objectif de cours Moyen 15,50 CAD Ecart / Objectif Moyen 16,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Marc Guay Chairman David L. Merrell Independent Trustee Paulina Hiebert Independent Trustee Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME FUND 23.36% 231 STARBUCKS CORPORATION 3.96% 131 140 COMPASS GROUP PLC 10.38% 36 602 DARDEN RESTAURANTS, INC. 29.77% 20 062 SODEXO 11.96% 13 088 JUBILANT FOODWORKS LIMITED 43.55% 7 025