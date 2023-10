Boston Pizza Royalties Income Fund (le Fonds) est une fiducie à capital variable basée au Canada. Le Fonds exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, Boston Pizza Holdings Trust, Boston Pizza Holdings GP Inc. et Boston Pizza Holdings Limited Partnership, de sa filiale à 80 % Boston Pizza GP Inc. (BPGP) et de sa participation dans Boston Pizza Royalties Limited Partnership. BPGP est le commandité gérant de Royalties LP. Le Fonds acquiert indirectement, par l'entremise de Royalties LP, les marques de commerce et les noms commerciaux appartenant à Boston Pizza International Inc. (BPI), y compris " Boston Pizza " et d'autres éléments, logos et dessins connexes semblables (collectivement, les " droits de BP ") utilisés dans le cadre de l'exploitation des restaurants Boston Pizza au Canada. La société exploite environ 377 restaurants Boston Pizza dans la réserve de redevances, dont environ 375 étaient en activité et ouverts au public.

Secteur Restaurants et bars