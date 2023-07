Boston Scientific Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels et d'équipements médicaux. Le CA par domaine d'application se répartit comme suit : - domaine cardiovasculaire (60,9%) : produits destinés aux interventions cardiologiques (41,9% du CA), à la gestion des rythmes cardiaques (27,9%), aux interventions périphériques (25,1%) et autres (5,1%) ; - chirurgie endodontique (31,4%) : équipements utilisés en endoscopie (57,5% du CA) et en urologie (42,5%) ; - neuromodulation (7,6%). Le solde du CA (0,1%) concerne une activité de fabrication de produits pharmaceutiques de spécialités. 58,1% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés