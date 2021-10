Boston Scientific va racheter Baylis Medical pour 1,75 milliard de dollars

Boston Scientific Corp a déclaré mercredi qu'il allait acquérir le fabricant canadien privé de dispositifs médicaux Baylis Medical Company Inc pour 1,75 milliard de dollars afin d'élargir ses portefeuilles de produits d'électrophysiologie et de cardiologie.

L'opération, qui devrait être conclue au premier trimestre 2022, permettra à Boston Scientific d'accéder aux plateformes NRG et VersaCross de Baylis, qui utilisent la radiofréquence pour faciliter l'accès au côté gauche du cœur pour les interventions.

Boston Scientific aura également accès à la famille de fils-guides, de gaines et de dilatateurs de Baylis utilisés dans ces procédures.

"Baylis Medical Company apportera un revenu et un bénéfice d'exploitation significatifs, ainsi que de nouvelles capacités de recherche et de développement dans plusieurs entreprises de Boston Scientific, tout en complétant les offres existantes dans nos portefeuilles d'électrophysiologie et de cardiologie structurelle", a déclaré Mike Mahoney, directeur général de Boston Scientific.

Boston Scientific s'attend à ce que Baylis génère un chiffre d'affaires net d'environ 200 millions de dollars l'année prochaine. (Reportage de Manojna Maddipatla et Oishee Majumdar à Bengaluru ; édition de Vinay Dwivedi)