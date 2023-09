Botswana Diamonds PLC - explorateur de diamants centré sur le Botswana et l'Afrique du Sud - déclare que l'exploitation des terrils à Marsfontein, avec ses projets Marsfontein et Thorny River en Afrique du Sud, est en cours. L'exploration, y compris le forage et la géophysique dans la zone minière, a permis d'identifier une zone de kimberlite fraîche de 5 à 10 mètres de large et d'environ 13 mètres à partir de la surface. La société déclare qu'elle peut continuer à exploiter la mine de Marsfontein pendant qu'elle attend les permis nécessaires à l'exploitation de la mine de Thorny River.

Le président John Teeling déclare : "En tant que projet de démonstration de faisabilité, Marsfontein présente des taux de récupération de diamants et des valeurs supérieurs aux attentes, comme nous l'avons indiqué en août. C'est de bon augure pour Thorny River. La découverte d'une zone non exploitée est une excellente nouvelle et permettra de poursuivre la production jusqu'à l'obtention des permis définitifs d'exploitation de Thorny River."

Cours actuel de l'action : 0,78 pence, stable

Variation sur 12 mois : en baisse de 14 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.