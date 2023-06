Déclaration de performance extra financière 2022

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce, notre Société a établi une déclaration consolidée de performance extra-financière présentant des informations sur la manière dont elle prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Bourrelier Group publie ici sa 5ème Déclaration de Performance Extra Financière.

Ce reporting a pour objectif de fournir une vision juste et équilibrée des initiatives responsables engagées par le groupe. En effet Bourrelier Group s'investit dans la prise en compte de ses impacts sociaux, environnementaux et sociétaux, et souhaite communiquer sur le sujet. Cette déclaration permet en outre de répondre aux attentes réglementaires européennes en matière de communication extra-financière.

Pour nos magasins en Belgique et aux Pays-Bas, le chiffre d'affaires s'établit à 236,95 M€ en légère progression de +0,6% comparativement à 2021. À noter que les Pays-Bas ont bénéficié d'une période d'ouverture sans restriction sanitaire plus longue qu'en 2021, malgré une fermeture obligatoire les 15 premiers jours de l'année 2022, et réalisent une progression de +8,3% par rapport à 2021. Il n'y a pas eu de réel changement de périmètre si ce n'est le transfert du Karwei de Den Bosch Est dans un nouveau bâtiment situé dans la ville voisine de Rosmalen, profitant au passage d'une actualisation au concept Karwei Q. À périmètre comparable ce pays réalise une progression de chiffre d'affaires de +8,0%.

En Belgique, aucune restriction liée au Covid n'a été appliquée, mais le chiffre d'affaires en retrait de 6,5% par rapport à 2021 a été fortement impacté par la fermeture définitive de deux magasins en Wallonie. À périmètre comparable, le chiffre d'affaires de la Belgique régresse de 3,4% par rapport à 2021.

Pour le secteur Industrie, l'activité Mavic a subi une normalisation de son marché à la suite à deux années exceptionnelles sur un secteur en pleine croissance. Le chiffre d'affaires s'établit à 50,3M€, en retrait de -9,6% par rapport à 2021.

Après un très bon début d'année 2022, le contexte géopolitique combiné à la fois à des pressions inflationnistes et à des problèmes persistants de l'approvisionnement de certains composants aux constructeurs de cycles, a provoqué un ralentissement général du marché.

La société a d'une part stabilisé son organisation, ses équipes et ses systèmes d'information à la suite du travail important de mise en place de services supports autonomes réalisé en 2021. D'autre part, elle a poursuivi ses projets d'amélioration des processus de production tout particulièrement dans l'usine de Saint-Trivier-sur-Moignans ainsi qu'à Chavanod. Enfin, on notera la montée en puissance des équipes commerciales et les actions marketing réalisées au cours de l'exercice. Conséquemment, malgré le recul en chiffre d'affaires, le segment affiche un résultat opérationnel positif et un EBITDA de 3,8M€ (7,5% du chiffre d'affaires).

En dépit d'un contexte économique difficile sur le début d'année 2023 (avec notamment des niveaux de stocks très élevés chez les différents opérateurs, qu'ils soient grossistes ou e-tailers), les perspectives de croissance restent importantes compte-tenu d'un contexte favorable à l'expansion de la pratique du vélo. Le carnet de commandes 2023 confirme la tendance amorcée en 2022 avec un retour de Mavic chez les OEM (original equipment manufacturer).