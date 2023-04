BOURSE DIRECT : Chiffre d'affaires consolidés au 1er trimestre

Chiffre d’affaires consolidé en hausse de 16,1%

au 1er trimestre 2023 à 16,7 millions d’euros

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2023 s’établit à 16,7 millions d’euros, en croissance de 16,1% par rapport à la même période sur l’exercice précédent et en hausse de 44,0% par rapport au 4ème trimestre 2022.

Au 1er trimestre 2023, le chiffre d’affaires individuel de Bourse Direct s’établit à 14,8 millions d’euros, en croissance de 20,1% par rapport au 1er trimestre 2022 et en hausse de 42,2% par rapport au 4ème trimestre 2022.

Le nombre d’ordres exécutés au 1er trimestre 2023 s’élève à 1,4 million en baisse de 19,7% par rapport à la même période en 2022 avec une période comparable très défavorable et en hausse de 34% par rapport au 4ème trimestre 2022. Dans le contexte de hausse des taux d’intérêts, les produits de trésorerie enregistrent une hausse significative.

Bourse Direct comptabilise ainsi près de 290 000 comptes au 31 mars 2023, en croissance de 15,7% par rapport au 31 mars 2023, avec un niveau de recrutement soutenu sur le 1er trimestre 2023 en croissance de 22% comparé à la même période en 2022.

L’activité professionnelle d’EXOE enregistre une stabilité de son chiffre d’affaires, par rapport à la même période en 2022, à 2,0 millions d’euros.

La situation financière de Bourse Direct n’a pas connu de changement significatif depuis l’arrêté de ses comptes annuels. Ses capitaux propres consolidés s’élevaient à 68,4 millions d’euros au 31 décembre 2022 avec une trésorerie disponible consolidée de 43,2 millions d’euros.

Avec un tarif à moins de 1 € l’ordre de bourse, Bourse Direct, récompensé sur quatre années consécutives pour la qualité de son service client, offre à sa clientèle un service dédié à la Bourse, son cœur de métier sur tous types de supports y compris mobiles et tablettes. Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d’une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, CFD, Forex, OPCVM, assurance-vie, ainsi que d’outils innovants à la pointe de la technologie. Bourse Direct propose également une offre diversifiée de produits d’Epargne autour d’un nouveau pôle en développement. Bourse Direct diversifie son offre de service auprès d’une clientèle de professionnels en partenariat avec sa filiale EXOE.

Acteur majeur de la bourse sur Internet en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution ainsi que les services de sa filiale EXOE.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.

.

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet 01 56 43 70 20

IMAGE 7 – Claire Doligez 01 53 70 74 48

Pièce jointe