Bourse Direct : a dépassé les 200 000 comptes en Octobre

03/11/2020 | 08:22

Bourse Direct a passé le cap des 200 000 comptes en octobre. La société a également enregistré un record de plus de 50 000 ordres exécutés sur une journée, le 28 octobre dernier.



Bourse Direct a rajeuni sa clientèle et maintenu un rythme de recrutement de nouveaux comptes très soutenu en 2020, comptabilisant ainsi plus de 200 000 comptes en croissance de près de 30% par rapport à 2019.



' Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d'une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, CFD, Forex, OPCVM, assurance-vie, ainsi que d'outils innovants à la pointe de la technologie ' indique la direction.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.