Bourse Direct franchit le cap des 200 000 comptes clients

et le record historique de plus de 50 000 ordres exécutés sur une journée

Bourse Direct, le numéro un de la bourse en ligne en France a passé le cap des 200 000 comptes en octobre dernier dans le cadre d’une véritable accélération du recrutement de nouveaux comptes au cours des dernières années.

Par ailleurs, la société a enregistré un record de plus de 50 000 ordres exécutés sur une journée, le 28 octobre dernier.

Dans un contexte marqué par une forte volatilité des marchés et un intérêt accru des particuliers pour la bourse en ligne, Bourse Direct a rajeuni sa clientèle et maintenu un rythme de recrutement de nouveaux comptes très soutenu en 2020, comptabilisant ainsi plus de 200 000 comptes en croissance de près de 30% par rapport à 2019.

Afin de permettre à de nouveaux clients de profiter de ses offres et services, Bourse Direct propose les tarifs les plus compétitifs du marché, associés à des formations et un service d’experts de la bourse.

En effet, dans ce contexte particulier, Bourse Direct a renforcé son offre pédagogique en proposant des coaching à distance ainsi que des webinaires qui ont connu un grand succès avec plus de 2 000 inscriptions par cession.

Par ailleurs, Bourse Direct continue d’offrir à ses clients des services toujours plus innovants, sur tous les supports mobiles et diversifie son offre Epargne.

Avec un tarif à moins de 1 € l’ordre de bourse, Bourse Direct offre à sa clientèle un service dédié à la Bourse, son cœur de métier sur tous types de supports y compris mobiles et tablettes. Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d’une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, CFD, Forex, OPCVM, assurance-vie, ainsi que d’outils innovants à la pointe de la technologie.

Paris le 3 novembre 2020

A propos de Bourse Direct :

Leader français de la bourse sur Internet, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.

