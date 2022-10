Bourse Direct : hausse de 4,5% du C.A. sur neuf mois

Bourse Direct a fait état mercredi d'une hausse de 4,5% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année, à la faveur d'une croissance de 10,8% du nombre de ses comptes client sur un an.



Le spécialiste du courtage en ligne indique que son chiffre d'affaires totalisait 35,5 millions d'euros à la fin du mois de septembre, dont un chiffre d'affaires individuel de 30,6 millions d'euros, contre 34 millions d'euros sur la même période en 2021.



Le broker dit avoir comptabilisé 4,1 millions d'ordres exécutés à comparer avec plus de 4,6 millions sur les neuf premiers mois de l'année 2021, une période qui avait bénéficié selon lui d'un niveau d'activité 'exceptionnel' au premier trimestre 2021.



Bourse Direct précise avoir franchi le cap des 260.000 comptes début octobre 2022, avec un niveau de recrutement continu sur le début d'année 2022, en croissance de 6,9% sur le 3ème trimestre en rythme annuel.



L'activité professionnelle d'Exoe - dont la société a finalisé l'acquisition de 80% du capital fin 2021 - enregistre une croissance 9,4% de son chiffre d'affaires, à 4,9 millions d'euros.



Dans son communiqué, Bourse Direct précise que sa situation financière n'a pas connu de changement significatif depuis la fin du premier semestre, avec des capitaux propres qui s'élevaient à 67,8 millions d'euros au 30 juin.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Bourse Direct progressait de 0,6% après ces chiffres.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.