Bourse Direct : une activité en hausse au premier trimestre

Bourse Direct a annoncé lundi avoir bénéficié d'une activité en hausse au premier trimestre dans un environnement de marché que le courtier en ligne qualifie toujours de 'volatile'.



Le spécialiste de la Bourse sur Internet dit avoir exécuté plus de deux millions d'ordres sur les trois premiers mois de l'année, soit une croissance de 31,9% par rapport aux volumes du 1er trimestre 2020 qui constituaient déjà un chiffre record.



Au cours du premier trimestre, son chiffre d'affaires s'est ainsi établi à 13,2 millions d'euros, contre 11,2 millions d'euros un an plus tôt, soit une hausse annuelle de 18%.



Là encore, le premier trimestre de l'exercice 2020 avait profité d'un niveau d'activité 'exceptionnel', rappelle le broker, notamment au mois de mars du fait de l'apparition de l'épidémie de Covid-19 en Europe.



Autre développement positif, le recrutement de nouveaux clients a lui aussi connu un rythme soutenu, avec plus de 218.000 comptes recensés au 31 mars dernier, soit un bond de 24,5% en rythme annuel.



L'action Bourse Direct cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris s'inscrivait en hausse de 0,5% suite à la parution de ces chiffres, faisant ressortir une capitalisation boursière de l'ordre de 204 millions d'euros.



