Bourse Direct : partenariat avec BNP Paribas dans les ETF

Le 26 mars 2024 à 09:58 Partager

Bourse Direct a annoncé mardi avoir noué un partenariat avec BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) en vue de démocratiser l'accès au marché des ETF consacrés aux thématiques ESG.



Concrètement, BNPP AM remboursera les frais de courtage sur une sélection de grands ETF ESG portant sur le changement climatique, l'économie des océans, le recyclage et la lutte contre le gaspillage, la santé et le bien-être ainsi que l'immobilier coté responsable.



Grâce à cet accord, les clients de Bourse Direct pourront profiter d'une offre exclusive sur 11 ETF thématiques de la gamme BNPP AM qui leur permettra de voir chaque mois, pendant un an, leurs deux ordres d'achat les plus élevés leur être remboursés.



A travers ce partenariat, les deux entreprises souhaitent promouvoir l'accessibilité au marché financier et aider leurs clients à mieux préparer leur épargne en investissant en Bourse à moindres frais via les ETF.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.