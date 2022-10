Bourse Direct participe à la 6ème édition de World Investor Week et se mobilise pour l'éducation financière des investisseurs particuliers

Une semaine pour promouvoir l'éducation financière et la formation des investisseurs

Bourse Direct s’associe comme chaque année à la World Investor Week (WIW), la semaine mondiale des investisseurs qui vise à promouvoir l'éducation et la protection des investisseurs.

L’édition WIW 2022 se déroule du 3 ou 9 octobre 2022 et est soutenue en France par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) qui abordera plus particulièrement cette année la thématique de la finance durable.

L’appétence des investisseurs particuliers pour une finance responsable est de plus en plus forte.

Bourse Direct les accompagne dans cette évolution à travers une offre large de produits financiers et intègre ce volet de l’investissement au sein de ses formations par webinaires.

« Parce que la protection et la formation de nos clients est une de nos priorités, nous sommes heureux de prendre part à la Semaine Mondiale des Investisseurs, aux côtés de nos régulateurs, une semaine qui s’inscrit pleinement dans notre politique d’être le partenaire des investisseurs particuliers, en leur offrant un service complet allant de la formation jusqu’à la meilleure exécution des ordres, avec une large palette de produits proposés. » Catherine Nini, Présidente de Bourse Direct.

Un programme exhaustif de webinaires et de formations Bourse Direct

Bourse Direct propose à tous les investisseurs des formations gratuites sous la forme de webinaires pour les accompagner dans la compréhension des marchés financiers et leurs choix d’investissement.

Ces webinaires, animés par les experts de Bourse Direct, portent sur les différents thèmes comme : débuter en bourse, s’initier à l’analyse graphique ou fondamentale, diversifier son portefeuille avec les ETF, comment rendre mon épargne plus verte ? ... Des sujets plus larges comme la retraite ou l’épargne sont également proposés. Retrouvez l’agenda de tous nos webinaires dans notre espace Formation.



