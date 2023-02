Produits d'exploitation bancaire consolidés 48,5 M, Résultat d'exploitation consolidé 7,8 M, Résultat net consolidé 5,9 M Bourse Direct proposera la distribution d'un dividende de 8 centimes par action à la prochaine Assemblée générale

Produits d’exploitation bancaire consolidés de 48,5 millions d’euros

En M€ 2022 2021 Var* Produits d’exploitation bancaire 48,5 46,4 +4,3% Charges d’exploitation bancaire -6,2 -6,6 -5,6% Produit Net Bancaire consolidé 42,3 39,8 +5,9% Charges d’exploitation -34,5 -29,8 +15,2% Résultat d’exploitation consolidé 7,8 10,0 -21,6% Quote-part de sociétés associés -0,1 -0,1 - Impôt sur le bénéfice -1,9 -2,7 -31,1% Résultat net consolidé 5,9 7,2 -18,0% Participation ne donnant pas le contrôle -0,2 - Résultat net –part du groupe 5,7 7,2 -20,6%

* Les variations sont calculées sur les montants en euro.

Les comptes consolidés établis en 2022 intègrent l’activité de la filiale EXOE. Le comparable en 2021

comprend les comptes de Bourse Direct et la mise en équivalence de sa participation dans Easdaq N.V,

EXOE ayant été acquise en décembre 2021.

L’année 2022 a été marquée par des évènements majeurs qui ont eu un impact sur l’évolution des marchés financiers : le déclenchement de la guerre en Ukraine fin février, une inflation croissante dans l’ensemble des pays industrialisés avec une pénurie de matières premières et de sources d’énergie, une remontée rapide des taux d’intérêts par les banques centrales, point de départ du changement de politique monétaire. Les marchés boursiers ont traversé également de nombreuses turbulences. Le CAC 40 a perdu 9,5 % en 2022, affichant sa plus mauvaise performance depuis 2018.

En 2022, dans le cadre d’une normalisation de l’activité, le nombre d’ordres exécutés s’établit à 5,2 millions pour la clientèle directe contre 6,1 millions en 2021, dans le contexte exceptionnel des années 2020 et 2021, et 3,0 millions en 2019. L’activité professionnelle d’EXOE a enregistré une croissance de son chiffre d’affaire de 6,9 %.

Cette performance globale s’inscrit dans un contexte de baisse généralisée des volumes traités sur l’ensemble des marchés européens en 2022.

Le nombre de nouveaux clients recrutés est resté soutenu et Bourse Direct comptabilise ainsi près de 280 000 comptes à fin 2022. Le début d’année 2023 marque une nette accélération du recrutement de nouveaux comptes par rapport à l’année précédente.

Résultat de Bourse Direct

Les produits d’exploitation bancaire consolidés de Bourse Direct s’élèvent à 48,5 millions d’euros contre 46,4 millions d’euros en 2021, en hausse de 4,3 % dans un contexte de marché marqué par un net recul de l’indice CAC 40 en 2022. Dans un contexte de hausse des taux, les produits de trésorerie enregistrent une nette augmentation dès fin 2022. Les produits de trésorerie enregistrent une hausse constante depuis la fin du 3ième trimestre 2022 et continueront de croitre en 2023 avec un effet très positif sur le résultat de l’année 2023.

Les charges d’exploitation bancaire consolidées s’inscrivent à 6,2 millions d’euros contre 6,6 millions d’euros en 2021. Ces charges sont principalement constituées de commissions de marché dans le cadre de l’exécution des ordres de bourse.

Le produit net bancaire consolidé enregistre une hausse de 5,9 % et s’établit à 42,3 millions d’euros contre 39,8 millions en 2021.

Les charges d’exploitation sont en hausse et atteignent 34,5 millions d’euros contre 29,8 millions d’euros en 2021, intégrant les charges d’EXOE en 2022. Ces charges comprennent notamment des charges de personnel à hauteur de 14,2 millions d’euros, contre 11,3 millions d’euros en 2021.

Le résultat d’exploitation consolidé s’inscrit ainsi en bénéfice de 7,8 millions d’euros en 2022, contre 10,0 millions d’euros en 2021 en baisse de 21,8 % dans le cadre d’une normalisation de l’activité de bourse en ligne soit une marge d’exploitation sur les produits d’exploitation bancaire de 16,0 %, contre 21,7 % l’année précédente.

Le résultat net consolidé s’inscrit à 5,9 millions d’euros contre 7,2 millions d’euros en 2021 après enregistrement d’une charge d’impôt d’un montant de 1,9 millions d’euros.

Après prise en compte du résultat bénéficiaire de l’exercice, les capitaux propres consolidés de Bourse Direct s’élèvent à 68,4 millions d’euros au 31 décembre 2022 contre 67,0 millions d’euros au 31 décembre 2021. La trésorerie propre consolidée de Bourse Direct s’établit à 43,2 millions d’euros au 31 décembre 2022.

Sur son activité sociale, Bourse Direct enregistre un produit net bancaire d’un montant de 36,6 millions d’euros en 2022 contre 39,8 millions en 2021 en baisse de 8,1 %. Le résultat d’exploitation s’établit à 7,1 millions d’euros contre 10,0 millions en 2021. Le résultat net s’élève à 5,5 millions d’euros contre 7,3 millions d’euros en 2021.

Les capitaux propres sociaux de Bourse Direct atteignent 69,8 millions d’euros au 31 décembre 2022 contre 71,2 millions d’euros en 2021.

Dividende

Bourse Direct proposera un dividende en hausse de 14,3% par rapport à l’année précédente, à 8 centimes par action lors de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 10 mai 2023.

Perspectives

En 2023, Bourse Direct poursuivra le développement sur son activité de bourse en ligne en apportant un service d’experts de marché à sa clientèle. En s’appuyant sur l’expérience de ses équipes de professionnels de la Bourse et sur des formations adaptées et en continuant à faire évoluer les outils disponibles sur son site ou appli mobile, Bourse Direct apportera à ses clients « le meilleur service au meilleur prix ». La Société accélérera également sa diversification et accompagnera le développement de sa filiale EXOE. Le contexte de hausse des taux observée depuis le milieu d’année 2022 est favorable à l’activité de Bourse Direct et aura un impact positif sur le résultat de l’année 2023.

Le Conseil de surveillance de Bourse Direct s’est réuni le 23 février 2023 pour examiner les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2022. Les procédures d’audit relatives à ces comptes annuels et consolidés sont en cours de réalisation. Les états financiers dans leur intégralité seront inclus dans le document d’enregistrement universel de la société.

Avec un tarif à moins de 1 € l’ordre de bourse, Bourse Direct, récompensé sur cinq années consécutives pour la qualité de son service client, offre à sa clientèle un service dédié à la Bourse, son cœur de métier sur tous types de supports y compris mobiles et tablettes. Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d’une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, CFD, Forex, OPCVM, assurance-vie, ainsi que d’outils innovants à la pointe de la technologie.

Paris, le 24 février 2023

