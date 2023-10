Boustead Plantations Berhad (BPB) est une société holding d'investissement basée en Malaisie, qui est engagée dans des opérations de plantation de palmiers à huile. Les principales activités de la société sont la culture de palmiers à huile, la production et la vente de régimes de fruits frais, d'huile de palme brute et d'amandes de palme en Malaisie. La société opère à travers deux segments : Plantation et Autres. Les opérations de plantation impliquent la culture de palmiers à huile et la production d'huile de palme brute et de palmiste, tandis que le segment "Autres" comprend les activités de conseil et d'investissement en matière de plantations. BPB gère un portefeuille de plus de 44 plantations de palmiers à huile et d'environ 10 moulins à huile de palme en Malaisie, dont plus de 18 plantations en Malaisie péninsulaire, environ 20 à Sabah et plus de six à Sarawak. Elle possède et exploite environ trois moulins à huile de palme en Malaisie péninsulaire, plus de cinq à Sabah et plus de deux à Sarawak. Sa réserve foncière totale est d'environ 98 200 hectares (ha).

Secteur Pêche et agriculture