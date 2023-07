Boustead Projects Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société et ses filiales fournissent des services d'ingénierie et de construction, y compris des services de conception et de construction, ainsi que des services de gestion de développement, de gestion d'actifs et de gestion de fonds pour les développements immobiliers. Ses secteurs d'activité sont l'ingénierie et la construction, l'immobilier et les activités du siège. Le secteur de l'ingénierie et de la construction de la société se concentre sur la fourniture de services d'ingénierie et de construction clés en main. Son secteur immobilier est engagé dans le développement, la propriété, la gestion, la location et la vente de biens immobiliers, ainsi que dans la gestion de fonds immobiliers. Le segment HQ activities se concentre sur la gestion d'actifs financiers et d'autres investissements. Boustead est un fournisseur de solutions immobilières avec une présence régionale à Singapour, en Chine, en Malaisie et au Vietnam. Ses filiales comprennent Boustead Projects E&C Pte. Ltd, BP Engineering Solutions Sdn Bhd et Boustead Projects (Vietnam) Co. Ltd.

Secteur Construction et ingénierie