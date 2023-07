Boustead Singapore Limited est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société compte cinq segments : Ingénierie énergétique, Immobilier, Géospatial, Santé et Activités du siège. Le secteur de l'ingénierie énergétique est engagé dans la conception, l'ingénierie et la fourniture de systèmes critiques, y compris les systèmes de chauffage de processus, les systèmes de récupération de chaleur et les systèmes de contrôle de processus pour les secteurs mondiaux du pétrole et du gaz, et de la pétrochimie. Le segment immobilier est engagé dans la fourniture de solutions immobilières éco-durables, y compris des services d'ingénierie et de construction (E&C) clés en main, la gestion de développement, la gestion d'actifs et de location, et des services de gestion de fonds pour des catégories diversifiées de biens immobiliers. Le segment géospatial est engagé dans la distribution, les services professionnels et les solutions liées à Esri ArcGIS, le système d'information géographique, la cartographie intelligente et la plateforme d'analyse de localisation. Le segment Healthcare est engagé dans la distribution, les services et les solutions liés aux solutions médicales de niche.

Secteur Construction et ingénierie