Bouvet ASA est une société de conseil basée en Norvège, qui conçoit, développe et fournit des conseils sur les solutions informatiques et la communication numérique dans les domaines de la technologie, de la communication et de la gestion d'entreprise. La société emploie des ingénieurs, des concepteurs, des rédacteurs, des économistes, des politologues, des psychologues, des éducateurs et des anthropologues qui assistent les entreprises et les acteurs publics dans tous les secteurs. Bouvet fournit des solutions qui contribuent à un approvisionnement énergétique stable, à un secteur public plus efficace, à des banques plus sûres, à une image plus riche des médias, à l'amélioration de la santé, de la sécurité et de l'environnement dans le secteur pétrolier, à la réduction de l'administration pour les entreprises de transport et à l'amélioration de l'expérience client dans le secteur de la vente au détail.

Secteur Services et conseils en informatique