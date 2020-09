Bouygues : Barclays dégrade sa recommandation

10/09/2020 | 10:27

Barclays dégrade sa recommandation sur Bouygues à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours de 36 euros, malgré la publication par le conglomérat de chiffres de deuxième trimestre supérieurs à ses attentes, à la fois pour les télécoms et la construction.



Ceci le conduit à rehausser ses estimations pour 2020. 'Toutefois, nous avons déjà intégré une forte reprise pour 2021, aussi nos estimations pour après 2020 sont largement inchangées (en excluant l'acquisition d'Euro-Information Telecom)', tempère le broker.



'Avec un titre globalement revenu à ses niveaux d'il y a un an (dividende compris) et ayant surperformé ses pairs (+13%) et le SXXP (+3%), nous concluons qu'il s'est sensiblement revalorisé', poursuit-il.



