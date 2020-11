Bouygues : Barclays rehausse son objectif de cours

Barclays maintient son conseil 'pondérer en ligne' sur Bouygues avec un objectif de cours rehaussé à 36 euros, après la publication par le conglomérat de résultats trimestriels 'supérieurs aux attentes, avec de meilleures tendances dans chaque ligne d'activité'.



'Le point d'attention clé, toutefois, porte sur 2021, et si les chiffres publiés prouvent une reprise plus rapide que prévu en 2020, l'impact sur nos estimations 2021 est limitée sur l'activité liée à la construction', nuance le broker.



Pour les télécoms, Barclays indique accroitre ses estimations de dépenses d'investissement et adopter une vision 'plus conservatrice' sur la contribution d'EIT (Euro-Information Telecom) à la rentabilité à court terme.



