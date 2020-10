Bouygues : dynamique favorable, Oddo relève son objectif

13/10/2020 | 10:16

Après les difficultés du premier semestre (confinement et élections municipales avec gel des permis de construire), Bouygues s'attend à un rattrapage au 2nd semestre, indique Oddo.



Le groupe ne cache pas son intérêt pour Spie - bien que le groupe ne soit pas à vendre - et regarde aussi les actifs d'Engie pour un renforcement éventuel d'Energies et Services.

Par ailleurs, ' le groupe vise des géographies complémentaires, notamment en Scandinavie, en Allemagne ou en Amérique du Nord ', indique l'analyste.



Dans le domaine des télécoms, Oddo estime que ' la guidance du groupe impliquant un 2nd semestre sans croissance paraît trop prudente '.



Le broker maintient sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours à 38 euros, contre 32 euros auparavant.





