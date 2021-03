Appointment: Niki Fontaine, new Director of Communications, Bouygues Immobilier

Nomination : Niki Fontaine, nouvelle directrice de la

Communication de Bouygues Immobilier

Bouygues Immobilier annonce l'arrivée de Niki Fontaine, en tant que directrice de la Communication.

Niki Fontaine, 51 ans, de nationalité allemande, a fait des études de Sciences Politiques à Munich, en Allemagne, puis un Master de Communication à l'EFAP de Paris. Elle intègre le groupe Bouygues en 2003, chez Eurosport, en tant que responsable des relations publiques, en France et à l'international. En 2013, elle rejoint Bouygues Bâtiment Ile-de-France - Rénovation Privée, filiale de Bouygues Construction - où elle exerce la fonction de responsable communication. Elle devient directrice de la communication de Bouygues Bâtiment Ile-de-France en 2015, puis en 2019 directrice de la communication de Bouygues Bâtiment France Europe, filiale regroupant plus de 10 000 collaborateurs répartis dans 9 pays.

Niki Fontaine pourra capitaliser sur son expérience de plus de 25 ans dans les métiers de la communication interne et externe. Ses expériences fortes dans le secteur de la construction et de l'immobilier, au plus près du terrain et à la holding, lui ont permis d'acquérir une expertise solide en matière de communication institutionnelle et commerciale.

Elle aura pour mission de coordonner l'ensemble des actions destinées à assurer la promotion de l'image de marque de Bouygues Immobilier, tant auprès des collaborateurs qu'auprès des parties-prenantes externes de l'entreprise. Elle contribuera également activement aux actions de communication du Groupe : faire connaître les engagements de Bouygues Immobilier en matière de développement durable, sa stratégie climat et ses objectifs ambitieux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.

Son profil international et la synergie de ses différentes expériences au sein du Groupe, lui permettront de donner un nouveau regard sur la communication de Bouygues Immobilier. ___________________________________________________________________________ À propos de Bouygues Immobilier

Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, compte 1900 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros en 2019. Depuis plus de soixante ans, Bouygues Immobilier est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation en passant par la promotion, son cœur de métier. Avec son offre multiproduits (logements sociaux, intermédiaires et libres, immobilier de bureaux, commerces, résidences gérées et hôtellerie) et grâce à un maillage puissant d'agences en France et trois implantations à l'international, Bouygues Immobilier apporte des solutions innovantes et durables aux besoins des territoires et de ses clients. Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être certifié ISO 9001 en France et Top Employer France 2020 pour la 7e année consécutive.

Contact presse :

Direction communication Bouygues Immobilier

Niki FONTAINE nf@bouygues-immobilier.com

bouygues-immobilier.combouygues-immobilier-corporate.comSuivez-nous sur Twitter :@Bouygues_Immo

Nous certifions nos informations avec Wiztrust.

Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur www.wiztrust.com