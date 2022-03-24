Après la fusion, TF1 et M6 rachèteront la participation de France Télévisions dans Salto

24 mars (Reuters) - TF1:
* CESSION DE LA PARTICIPATION DE FRANCE TÉLÉVISIONS DANS
SALTO EN
CAS DE RÉALISATION DU PROJET DE RAPPROCHEMENT DES GROUPES TF1 ET
M6
* PAR LACCORD SIGNÉ CE JOUR, LES GROUPES TF1 ET M6
SENGAGENT, EN
CAS DE RÉALISATION DE LEUR PROJET DE FUSION, À RACHETER LA
PARTICIPATION DE 33,33% DE FRANCE TÉLÉVISIONS POUR UNE VALEUR
DÉFINITIVE DE 45M
* LE NOUVEAU GROUPE DÉTIENDRAIT ALORS 100% DE SALTO POUR
DÉVELOPPER UN PROJET DE STREAMING
Texte original: https://bit.ly/3835WFn
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(Rédaction de Gdansk)