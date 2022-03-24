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Après la fusion, TF1 et M6 rachèteront la participation de France Télévisions dans Salto

24/03/2022 | 18:20
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24 mars (Reuters) - TF1:

* CESSION DE LA PARTICIPATION DE FRANCE TÉLÉVISIONS DANS SALTO EN CAS DE RÉALISATION DU PROJET DE RAPPROCHEMENT DES GROUPES TF1 ET M6

* PAR LACCORD SIGNÉ CE JOUR, LES GROUPES TF1 ET M6 SENGAGENT, EN CAS DE RÉALISATION DE LEUR PROJET DE FUSION, À RACHETER LA PARTICIPATION DE 33,33% DE FRANCE TÉLÉVISIONS POUR UNE VALEUR DÉFINITIVE DE 45M

* LE NOUVEAU GROUPE DÉTIENDRAIT ALORS 100% DE SALTO POUR DÉVELOPPER UN PROJET DE STREAMING Texte original: https://bit.ly/3835WFn Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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