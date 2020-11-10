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BOUYGUES : CONTRIBUTION D'ALSTOM AU RÉSULTAT NET DES 9 PREMIERS MOIS 2020 DE BOUYGUES

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10/11/2020 | 18:14

﻿﻿Communiqué de presse - Paris, le 10/11/2020

BOUYGUES : CONTRIBUTION D’ALSTOM AU RÉSULTAT NET DES 9 PREMIERS MOIS 2020 DE BOUYGUES﻿


ALSTOM A PUBLIÉ LE 10 NOVEMBRE 2020 SES RÉSULTATS SEMESTRIELS DE L'EXERCICE 2020/21 ARRÊTÉS AU 30 SEPTEMBRE 2020. 

SUR LA BASE DE CETTE PUBLICATION, LA CONTRIBUTION D'ALSTOM AU RÉSULTAT NET DES 9 PREMIERS MOIS 2020 DE BOUYGUES S’ÉLÈVE À 51 MILLIONS D’EUROS, CONTRE UNE CONTRIBUTION DE 238 MILLIONS D’EUROS AUX 9 PREMIERS MOIS 2019. POUR RAPPEL, LA CONTRIBUTION DES 9 PREMIERS MOIS 2019 INTÉGRAIT 172 MILLIONS D’EUROS DE PLUS-VALUE NETTE LIÉE À LA VENTE, PAR BOUYGUES, DE 13 % DU CAPITAL SOCIAL D’ALSTOM LE 12 SEPTEMBRE 2019. 

LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET LES RÉSULTATS DES 9 PREMIERS MOIS 2020
DU GROUPE BOUYGUES SERONT COMMUNIQUÉS LE 19 NOVEMBRE 2020 À 7H30 (CET).

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié, structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers s’organisent autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), Bouygues Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1.

Contact Investisseurs et analystes : INVESTORS@bouygues.com • Tél : +33 (0)1 44 20 10 79

Contact Presse :  presse@bouygues.com • Tél : +33 (0)1 44 20 12 01

BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • 75378 Paris CEDEX 08 • bouygues.com

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CA 2020 33 969 M 40 134 M -
Résultat net 2020 503 M 595 M -
Dette nette 2020 2 957 M 3 494 M -
PER 2020 25,0x
Rendement 2020 5,29%
Capitalisation 12 406 M 14 657 M -
VE / CA 2020 0,45x
VE / CA 2021 0,42x
Nbr Employés 130 500
Flottant 59,7%
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Dernier Cours de Cloture 32,59 €
Ecart / Objectif Haut 28,9%
Ecart / Objectif Moyen 10,2%
Ecart / Objectif Bas -22,1%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Martin Bouygues Chairman & Chief Executive Officer
Pascal Grangé Chief Financial Officer & Senior Vice President
Gilles Zancanaro Senior Vice President-Digital, Innovation & Risks
Colette Lewiner Independent Director
Michèle Vilain Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
BOUYGUES-13.97%14 657
VINCI SA-11.72%58 039
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED-6.23%33 641
FERROVIAL, S.A.-16.17%19 554
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